اليوم السابع
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السيطرة على حريق عدد من أشجار النخيل فى إسنا جنوب الأقصر

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 09:29 م
السيطرة على حريق عدد من أشجار النخيل فى إسنا جنوب الأقصر حريق - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، في السيطرة على حريق في عدد من أشجار النخيل بقرية السريب بمدينة إسنا جنوب الأقصر، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 
البداية كانت بتلقي اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق في عدد من أشجار النخيل بقرية السريب في مدينة إسنا، وعلى الفور توجهت 4 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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