السفينة TAN BINH123 تغادر ميناء سفاجا إلى الهند على متنها 23 ألف طن فوسفات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مغادرة السفينة TAN BINH123 ميناء سفاجا البحري في طريقها لأحد الموانئ الهندية، تقل على متنها 23000 طن فوسفات.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 92000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 815 شاحنة و 100 سيارة، شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 440 شاحنة و 55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 85500 طن بضائع ، 375 شاحنة و 45 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 ودليلة، وغادرت بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما غادرت السفينة WARISA NAREE وعلي متنها 53500 طن فوسفات متجهة الي الهند والسفينتين الحرية 2 ودليلة.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن عمان وسينا وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية "وصول وسفر"، للسفينتين سينا وعمان، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها .