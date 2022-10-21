الداخلية توزع عصا بيضاء على المكفوفين في المدارس.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية، الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، من خلال توزيع عصا بيضاء عليهم بمدارس المكفوفين واستقبالهم في أندية الشرطة.