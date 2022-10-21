اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية توزع عصا بيضاء على المكفوفين في المدارس.. فيديو

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 04:51 م
الداخلية توزع عصا بيضاء على المكفوفين في المدارس.. فيديو وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية، الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، من خلال توزيع عصا بيضاء عليهم بمدارس المكفوفين واستقبالهم في أندية الشرطة.
 
 

وزارة الداخليه

مدارس المكفوفين

اندية الشرطه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة