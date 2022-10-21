الداخلية تضبط 4 أشخاص أثناء تنقيهم عن الآثار في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بالحفر داخل منزله بغرض البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط ( 4 أشخاص) حال قيامهم بالحفر وتم العثور على (حفره مستطيلة بأبعاد "٢ متر × 1,5متر" تقريباً) وبعمق حوالى ( ٣ أمتار) ، وبها عدد (٢) سرداب .. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر ، وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالحفر بغرض البحث عن الآثار لصالح المتهم الأول فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.