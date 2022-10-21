اليوم السابع
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الداخلية تضبط 166 قطعة سلاح و379 قضية مخدرات

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:37 م
الداخلية تضبط 166 قطعة سلاح و379 قضية مخدرات حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (166) قطعة سلاح نارى ، (379) قضية مخدرات وتنفيذ (82301) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (16) قطعة سلاح نارى وأبيض وضبط عدد (23) قضية إتجار بالمواد المخدرة ..ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (25) متهم لعدد (12) منهم معلومات جنائية  وتنفيذ عدد (7438) حكم قضائى متنوع.
 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.
 
 

حملات امنيه

تجارة المخدرات

سلاح

اخبار الحوادث



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