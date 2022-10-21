الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 420 ألف جنيه في الدقهلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وإخفائهم الأموال التى يتم تحصيلها من نشاطهم الإجرامى من خلال غسلها وإصباغها بالصبغة الشرعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كأنها نتيجة أعمال مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهم وأمكن ضبط زعيم التشكيل بدائرة قسم شرطة جمصة.. وبحوزته (عدد 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول- سيارة- مجموعة من العقود والأوراق لعقارات والتى تم من خلالها إخفاء متحصلات نشاطهم الإجرامى) بمواجهته بالمضبوطات.