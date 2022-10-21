الخادمة المتهمة بسرقة مخدومتها: "استغليت سفرها ونضفت الشقة من الفلوس"

كتب أحمد إسماعيل

اعترفت الخادمة المتهمة بسرقة شقة تعمل بها في منطقة العجوزة، بأنها استغلت غياب مخدومتها بسبب سفرها واستولت على الأموال الموجودة.

من جانبها، قررت النيابة العامة بالجيزة حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة تعمل بها فى العجوزة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقى المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من سيدة اتهمت فيه خادمتها بسرقتها، وذكرت أن المتهمة استغلت سفرها واستولت على النقود.

بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.