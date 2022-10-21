الحصيلة تصل لـ6 ملايين طائر.. هولندا تعدم 300 ألف دجاجة بعد تفشي أنفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

أعدمت السلطات الصحية الهولندية ، أمس الخميس ، حوالي 300 ألف دجاجة في أعقاب أكبر انتشار لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام ، قائلة إن الوباء المستمر حتى الآن قتل ما يقرب من ستة ملايين طائر.

وأفادت وكالة سلامة الغذاء الهولندية NVWA أن أحدث انتشار لفيروس H5 شديد العدوى أصاب مزرعة دجاج فى مقاطعة ليمبورج، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وقالت الرابطة "حظرنا على الفور نقل" جميع منتجات الدواجن ، مضيفة أن القرار يشمل البيض ولحوم الدواجن والسماد الطبيعي، حيث أن خمس مزارع دواجن أخرى في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات "يجري اختبارها وستتم مراقبتها للكشف عن إنفلونزا الطيور خلال الأسبوعين المقبلين".

وقالت السلطات الهولندية إنها أعدمت نحو 5.8 مليون طائر ، بما في ذلك دجاج وديك رومي وطيور مائية ، في 98 موقعا في جميع أنحاء البلاد منذ اكتشاف السلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي.

وأعلن وزير الزراعة الهولندي ، بيت أديما ، الأسبوع الماضي في رسالة إلى البرلمان أن "هذا الوضع غير مستدام، فمن أجل الحيوانات ومزارع الدواجن والمجتمع يجب علينا تكثيف اسلوبنا في التعامل مع مرض انفلونزا الطيور.

وأشارت الصحيفة إلى أن هولندا فرضت إبقاء جميع الطيور الداجنة في الداخل اعتبارًا من 5 أكتوبر في محاولة للحد من الفيروس.