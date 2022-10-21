التعليم: 60 درجة مخصصة للاختبارات بامتحان رابعة وخامسة ابتدائى

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تم تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وبالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقويم تكويني: يُقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقًا لمعدلات أدائهم، في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التى يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المهام الأدائية للصف الرابع ليست امتحانات وإنما هى نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق، وليست لقياس الكم المعرفي ويمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقييم فى المهام الأدائية داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وهى تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى، كما تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه، مضيفة أنه يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم، كما يتم شرح المهام الأدائية للطلاب من قبل المعلمين.

وتابعت الوزارة: "يتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية بشكل طبيعى دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس بل مهمة يقوم بعملها الطالب داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، قائلة: "المعلم يشرح طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منها ثم الحصة الأخر يقوم التلميذ بتنفيذ المهمة ويقيم من خلال المعلم".