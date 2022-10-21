التعليم: حوكمة سناتر الدروس الخصوصية لا يعنى إلغاء دور المدرسة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يتم حوكمة سناتر الدروس الخصوصية للسيطرة عليها والحد منها لصالح أولياء الأمور فعندما نضع حد أقصي للساعة فهذا لصالح الطالب، مشددا على أن تقنينها وحوكمة السناتر ليست بديلا للمدارس لأنها موجودة من عقود وستظل المدارس تعمل كما هى وضرورة تأمين الطلاب فى هذه الأماكن، وضمان المحتوى التعليمى، ومنع استخدام وسائل غير تربوية ومعرفة من يقوم بالتدريس للطلاب.

وكان شادى زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، قال إن الوزارة تسعى لإدماج التكنولوجيا بالدراسة، وتحقيق متعة التعلم، والاعتماد على الفهم، موضحا أنه لا يمكن أن تكون الوزارة تبذل جهود، ويكون هناك مراكز للدروس الخصوصية تقوم باستخدام وسائل مغايرة تماما لاستراتيجية الوزارة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن الوزارة تعمل على تقنين مراكز الدروس الخصوصية ومنح رخص مزاولة مهنة للمعلمين في ذلك ولكن هناك معايير وشروط يتم تحضيرها من قبل الوزارة وسيتم الإعلان عنها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة درست بشكل كبير فكرة تقتي الدروس الخصوصية، وسيكون هناك خطوات سيتم اتخاذها بشأن هذا الأمر.