الاستخبارات العراقية: اعتقال 10 إرهابيين ومتهمين في عدة محافظات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال 10 إرهابيين ومتهمين في مناطق متفرقة من البلاد.
وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه في عمليات استباقية وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في محافظات البصرة، نينوي، ميسان، كركوك، الأنبار؛ ما أسفر عن القبض على ثلاثة إرهابيين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في قضاء القائم والمجر الكبير والمشرح.
وأشارت إلى أنه تم القبض على 7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة بينهم ثلاثة يحملون جنسية أجنبية حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية ليتم تسليمهم ميدانيا وأصوليا إلى جهات الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.
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