الإسكان: جارى تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بالتل الكبير بطاقة 35 ألف متر

كتب أحمد حسن

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أمس، محطة معالجة الصرف الصحي بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والوقوف على سير العمل بالمشروعات لتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى والتوابع، والتأكد من سرعة انتهاء الأعمال لخدمة المواطنين، والتنسيق بين جميع الأجهزة المختلفة.

ورافقه فى الزيارة الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك، وعدد من مسئولى قطاع المرافق.

وأشاد الدكتور سيد إسماعيل، بمستوى التنسيق بين الشركة القابضة، وشركاتها التابعة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزتها التنفيذية بالمحافظات، فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والوفد المرافق له، زيارة محطة معالجة الصرف الصحي بالتل الكبير بالإسماعيلية بعقد اجتماع تنسيقى لعرض موقف خدمة الصرف الصحي بمركز ومدينة التل الكبير، ونطاق خدمة محطة معالجة التل الكبير، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف م3/يوم، على مرحلتين، الأولى بطاقة تصميمية 15 ألف م3/يوم، والثانية بطاقة تصميمية 20 ألف م3/يوم ، لخدمة مركز ومدينة التل الكبير وتوابعها، وكذا مناقشة موقف تنفيذ المرحلة الثانية تمهيداً للاستلام النهائي، لخدمة المواطنين بالتل الكبير، وتم تفقد مكونات المرحلتين الأولى والثانية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة تولى اهتماما غير مسبوق بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات، ضمن حزمة المشروعات التنموية التى تقوم الدولة بتنفيذها لتطوير قرى الريف المصرى، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إلى أن هناك عدة مشروعات تنموية تشهدها محافظات القناة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.