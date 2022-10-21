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"الأوقاف" تفتتح اليوم 21 مسجدا فى عدد من المحافظات

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 04:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 21 مسجدا فى عدد من المحافظات وزراة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 21 مسجدًا، من بينها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 277 مسجدًا، منها 222 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و55 مسجدًا صيانة.
 
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف السويس
1. مجمع الرحمة – السلام 2 – حي عتاقة
2. الشيخ خليفة - الكبانون – حي عتاقة
مديرية أوقاف البحيرة
3. الرحمة – كفر بني هلال – دمنهور
4. اليشع الكبير – النوبارية – مركز أبو المطامير
5. الفاروق عمر – قرية السخنة - مركز بدر
6. عزبة سعيد الشرقية – مركز شبرا خيت
مديرية أوقاف الفيوم
7. الرحمن – تطون– مركز إطسا
8. الغفران – الخشاب – مركز طامية
مديرية أوقاف بور سعيد
9. عمر بن الخطاب – قرية أم خلف - جنوب بور سعيد
مديرية أوقاف الأقصر
10. آل عتمان – الشغب - اسنا
مديرية أوقاف الدقهلية
11. عباد الرحمن – عزب العرب – برهمتوش - السنبلاوين
مديرية أوقاف بني سويف
12. النور – صفط الشرقية - الواسطى
مديرية أوقاف المنيا
13. أبو بكر الصديق – دهمرو – مغاغة
مديرية أوقاف كفر الشيخ
14. نور الإسلام وشهرته الحاج عبد المنعم – حامول السعيد - الحامول
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف أسيوط
1. آل قناوي – الكوم الأحمر – أبو تيج
2. أحمد عبد الرحمن – عرب الأطاولة الفتح
3. فاطمة الزهراء – كوم أبو شيل - ابنوب
4. الحق –عزبة جميل نخنوخ - الفتح
مديرية أوقاف المنيا
5. الرحمة البحري – القايات – العدوة 
مديرية أوقاف أسوان
6. مولانا الإمام الحسين - السباعية
مديرية أوقاف الغربية
7. الخولي – سبرباي – طنطا ثاني – الغربية
 

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