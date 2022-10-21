الأقمار الصناعية تظهر سحبا ممطرة على السواحل الغربية تمتد لشمال الوجه البحرى

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار لمناطق من شمال الوجه البحرى وباقى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة من سيناء.



صور الأقمار الصناعية

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر، وأمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جوى سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية قد تصل للسيول على جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.