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الأرصاد: سحب رعدية وأمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على مرتفعات سيناء

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:01 ص
الأرصاد: سحب رعدية وأمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على مرتفعات سيناء أمطار سيناء - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على سيناء الآن، ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على مرتفعات سيناء و يجب توخى الحيطة والحذر.
 
و يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر ، وأمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جوي سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية قد تصل للسيول على جنوب سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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