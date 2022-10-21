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الأحد.. إدارة الاتحادات الطلابية تنظم أول ملتقى لطلاب مصر 2030 بجامعة حلوان

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:34 م
الأحد.. إدارة الاتحادات الطلابية تنظم أول ملتقى لطلاب مصر 2030 بجامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب ــ محمد صبحى

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تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الملتقى الأول لطلاب مصر 2030، خلال الفترة من 23: 26 أكتوبر 2022، وذلك بقاعة الدكتور  محمد النشار بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي بعين حلوان، تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية،  محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب واشراف عام، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية. 
 
وتبدأ فعاليات الملتقى بعقد الورشة الأولى يومي الأحد والإثنين 23، 24 أكتوبر 2022 حيث يتم استقبال الطلاب وتسكينهم ثم كلمة افتتاحية للملتقى يلقيها الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، كلمة عن الأنشطة الطلابية وأهميتها في بناء القيادات الطلابية.
 
كذلك يتم عرض نماذج محاكاة بالجامعة، وعقد ندوة عن المجموعات والتكاليف المقترحة، وعقد ندوة عن القيادة وميثاق الطالب الجامعي تحاضر فيها رحمة فوزي بإدارة الاتحادات الطلابية.
 
بالإضافة إلى عقد الورشة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء 25، 26 أكتوبر 2022،  ويكون حفل الختام للملتقى وختام الورش يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022 حيث سيتم توزيع الشهادات والجوائز على الطلاب المشاركين في الملتقي.
 

جامعة حلوان

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