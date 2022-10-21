افتتاح 55 منزلا بدويا ومسجد بمنطقة وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت محافظة شمال سيناء احتفالها بذكري السادس من أكتوبر المجيدة، حيث تم افتتاح عدد 55 منزل بدوي ومسجد في منطقة وسط سيناء.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أنه افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء وسعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، وجازي سعد، عدد ٤٠ منزل بدوي في مدينة الحسنة وقرية القصيمة، بجانب توزيع عقود المنازل علي المستفيدين.

وأكد المحافظ، أن المنازل ضمن مشروع ٤٠ منزل بدوي "25 بالحسنة - 15 بالقصيمة"، والذى نفذه الجهاز المركزى للتعمير بتكلفة ٢٢.٦ مليون جنيه، لافتا الي ان مساحة المنزل 120 متر مربع "80 متر مبنى - 40 متر حوش".

أعلن المحافظ عن تسليم التجمعات التنمويه بوسط سيناء وعددها ١٠ تجمعات بمركزي الحسنة ونخل للمنتفعين، حيث تم تسليم كل منتفع منزل و٥ أفدنة جاهزة للزراعة، داعيا أبناء سيناء وخاصة أبناء منطقة وسط سيناء الى التقدم للمرحلة الثانية من المشروع والتي سيتم الإعلان عنها خلال الشهور القادمة.

بدوره أكد المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، أنه في قطاع الاسكان البدوى أقيمت خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 عدد 388 وحدة اسكان بدوى شاملة المرافق بتكلفة ١٦٣.٨ مليون جنيها ، وجارى تنفيذ عدد 70 وحدة اسكان بدوى شاملة المرافق بتكلفة ٢٩.٤٥ مليون جنيها خلال خطة العام الجارى واجمالى التكلفة ١٩٣.٢٨ مليون جنيها.

ووجه جازي سعد عضو مجلس النواب، الشكر للجهاز التنفيذي على تنفيذ مختلف المشروعات بمناطق وسط سيناء، مطالبا بتعميم انشاء المنازل البدوية على قري مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء

كما افتتح المحافظ يرافقه اللواء نبيل السيد، قائد قوات شرق القناة، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، ومحسن سالم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، مشروع أنشاء القرية النموذجية بتجمع ابو صوان التابع لقرية وادي الحاج بمركز نخل بتكلفة 18 مليون جنيه من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف ، والتي تضم 15 منزل بدوي بمساحة 120 متر مربع للمنزل ومسجد علي مساحة 150 متر مربع يتسع لعدد 100 مصلي، ومشغلين للحرف أحدهما للشباب والثانى للفتيات، مساحة الواحد 120 متر مربع.

وقام المحافظ ومرافقوه بتوزيع عدد من عقود المنازل البدوية، موجها الشكر الي فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على الدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء و الاستجابة لطلبات المحافظة.