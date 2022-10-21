افتتاح مسجد نور الإسلام بمدينة الحامول عقب أعمال الإحلال والتجديد بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة الحامول افتتاح مسجد نور الإسلام بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، عقب أعمال الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها الشكر لكل من ساهم في إنشائه.

جاء ذلك بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول نيابة عن محافظ كفر الشيخ، والكاتب الصحفي محمد ذكي، عضو مجلس النواب، وأهالي الحامول وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بكفر الشيخ، والدكتور عبد الصمد احمد عبدالعزيز مدير إدارة أوقاف الحامول، والدكتور ماهر أبو عيشة، مدير المتابعة، والشيخ يوسف رضوان، مفتش المساجد، والشيخ سيف الدين عرفات، مفتش المساجد بالإدارة.



الحضور-اثناء-الافتتاح



الحضور-بالمسجد



جانب-من-الحضور