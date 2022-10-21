اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:18 م
أكرم القصاص
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افتتاح مسجد النور بقرية صفط فى بنى سويف بتكلفة 2.5 مليون جنيه

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:03 م
افتتاح مسجد النور بقرية صفط فى بنى سويف بتكلفة 2.5 مليون جنيه جانب من افتتاح المسجد
بنى سويف هانى فتحى

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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الواسطى لافتتاح مسجد النور بقرية صفط الشرقية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة  وإنشاء المساجد.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 345 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 2.5مليون جنيه "جهود ذاتية"، وذلك في حضور، حمادة راضي  رئيس الوحدة المحلية، أشرف مليجي نائب رئيس المدينة ، ورئيس قرية ميدوم، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، حيث ألقى خطبة الجمعة مدير إدارة الأوقاف، والتي تناولت موضوع "مراحل بناء الشخصية كما بينتها السنة النبوية" .

 


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