اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:10 ص
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استاذ اقتصاد: المؤتمر الاقتصادى جاء فى توقيت مهم لتحديد أولويات الخروج من الأزمة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:00 ص
استاذ اقتصاد: المؤتمر الاقتصادى جاء فى توقيت مهم لتحديد أولويات الخروج من الأزمة يمن الحماقى
كتبت أسماء أمين

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أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الموتمر الاقتصادى جاء فى توقيت غاية الاهمية نظرا لمرور العالم بازمة اقتصادية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية ،لافته الى إن الموتمر سيساعد فى كيفية الخروج من الازمة برؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص .
 
وأوضحت الحماقى أن المؤتمر الاقتصادى سيكون له دور فى تحديد الاولويات للخروج من الازمة الاقتصادية التى تمس الدون والقدرة على الانتاج والتنافسية ومعدلات الفقر ،مؤكده ان الاقتصاد المصرى يواجه تحديات كبيرة ولابد من وضع خطة لكيفية ادارة الموارد مع رفع معدلات الانتاج فى ظل الظروف الحالية.
 
بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، تنطلق الأحد المقبل فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
 
وقد اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
 
و تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
 
 

المؤتمر الاقتصادى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الوزراء

اخبار الاقتصاد



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