ارتفاع ضحايا القصور الكلوي الحاد فى أندونيسيا إلى 133 طفلا

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أكد وزير الصحة الأندونيسي بودي جونادي صادقين، ارتفاع عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم جراء إصابتهم بالقصور الكلوي الحاد في البلاد إلى 133 طفلا.

وأوضح صادقين - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة، أن غالبية الضحايا دون سن الخامسة، مشيرا إلى أن بعض الأدوية الطبية السائلة المتاحة في إندونيسيا تحتوي على مادتي "إيثيلين جلايكول" وثنائي إيثيلين جلايكول"، وهي مكونات تم ربطها بأمراض القصور الكلوي الحاد القاتلة عند الأطفال.

وحظرت إندونيسيا مؤقتا بيع جميع الأدوية السائلة، وشكلت فريق خبراء يتألف من مسئولي الصحة وطب الأطفال المحليين وممثلي منظمة الصحة العالمية؛ لبحث ارتفاع إصابات القصور الكلوي الحاد بين الأطفال.

كما قامت وكالة الغذاء والدواء في البلاد بتسمية خمسة منتجات محلية الصنع تحتوي على مستويات زائدة من الإيثيلين جلايكول، وأمرت المنتجين بسحبها من التداول وإتلاف جميع الدفعات المتبقية.