إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغقار

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب كمين الصفا، بمركز المنيا.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، جنوب كمين الصفا بمركز المنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة .

وأسفر الحادث عن إصابة كل من، "محمد رجب تهامي، 14 سنة، محمد جمال محمد، 23 سنة، عمرو خالد محمد، 17 سنة، سيف محمود عبدالسيد، 13 سنة، شاهيندا سيد محمد، 14 سنة، وشيماء مصطفى عبدالحميد، 30 سنة، وخالد محمد علام، 45 سنة، وأحلام أحمد عيد 16 سنة، وأحمد عمرو حسين، 16 سنة، وأنور نظيم محمد 51 سنة، مقيمون بقرية الحوارتة بمركز المنيا" .

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة .