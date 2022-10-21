اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:43 م
إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا انقلاب سيارة ـ أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغقار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع  نقل على الطريق الصحراوي الشرقي  جنوب كمين الصفا، بمركز المنيا.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق  الصحراوي الشرقي، جنوب كمين الصفا بمركز المنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة .

وأسفر  الحادث عن إصابة كل من، "محمد رجب تهامي، 14 سنة، محمد جمال محمد، 23 سنة، عمرو خالد محمد، 17 سنة، سيف محمود عبدالسيد، 13 سنة، شاهيندا سيد محمد، 14 سنة، وشيماء مصطفى عبدالحميد، 30 سنة، وخالد محمد علام، 45 سنة، وأحلام أحمد عيد 16 سنة، وأحمد عمرو حسين، 16 سنة، وأنور نظيم محمد 51 سنة، مقيمون بقرية الحوارتة بمركز المنيا" .

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة .

 


مدرية الامن

انقلاب سيارة

ادارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة