اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:49 م
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إزالة 570 حالة إشغال مخالف بمراكز محافظة البحيرة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:32 م
إزالة 570 حالة إشغال مخالف بمراكز محافظة البحيرة إزالة اشغالات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وأسفرت تلك الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 570 حالة إشغال طريق مخالف، وتنوعت حملات الإزالة مابين ثابت ومتحرك عبارة لتضم رفع 470 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بشرق وغرب مدينة إيتاى البارود .
 
وكذلك إزالة 100 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ  الاجراءات القانونية ضد المخالفين. 
 
 
 

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