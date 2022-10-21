إدخال 20 صنفا جديدا من المستلزمات الطبية بمستشفيات دمياط

دمياط معتز الشربينى

صرحت الدكتورة دعاء المحلاوى مسئول المستلزمات بمديرية الصحة بدمياط، أنه تم متابعة توفير احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من المستلزمات الطبية وتفعيل دور الهيكل الاشرافي للمستلزمات الطبية بالمستشفيات والإدارات الصحية عن طريق عقد عدة ورش عمل، وتكثيف المرور على المستلزمات الطبية من خلال فريق إشراف المستلزمات الطبية بمديرية الصحة على المستشفيات والإدارات الصحية وكذلك متابعة مخزن المستلزمات الرئيسي التابع للمديرية.

وأكدت أنه تم إدخال عدد 20 صنف جديد من المستلزمات الطبية بالإضافة إلى طلب وتوريد عدد 180 صنف ما بين مستلزمات عامة و مستلزمات مكافحة عدوى ومستلزمات أسنان وأشعة وخيوط جراحية، كما تم تحريك عدد 15 صنف داخليا بين المستشفيات و خارجيا بين المحافظات وعمل بعد المقاصات لتقليل رواكد الأصناف ومنع اهدارها، كذلك تم مراجعة عدد 75 أمر توريد والتصديق عليها لتوفير المستلزمات الطبية لأقسام نفقة الدولة و التأمين بالمستشفيات، كما تم متابعة دقة التسجيل فى تنزيل المنصرف الشهرى للمستلزمات بالمخزن و تدوين أذونات الإضافة بالدفاتر بالاضافة الى عمل جرد للعهد و متابعة الصرف.

يأتي ذلك بناءًعلى توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بمتابعة و توفير كافة المستلزمات الطبية بكافة أنواعها بالمستشفيات و الوحدات الصحية على نطاق المحافظة.