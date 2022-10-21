

وذكرت القيادة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن "الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارًا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".



وأضاف البيان أن "القوات الروسية هاجمت مواقع أوكرانية في مقاطعة بريسلاف ثلاث مرات بطائرات عسكرية ومروحيات هجومية لكنها تعرضت لإطلاق نار كثيف من جانب قواتنا ما أجبرتها عل التراجع.. وفي الإجمالي، خلال يوم القتال الأخير، استخدمت قوات الدفاع الأوكرانية الطيران سبع مرات، حيث أصابت مواقع الدفاع الجوي للروس ومجموعات المعدات ومستودعات الذخيرة".



وتابع أن "وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذت ما يقرب من 110 مهمات إطلاق نار.. وشملت الخسائر لدى صفوف الروس مقتل 28 جندياً وتدمير مدفعين ذاتيي الدفع من طراز مستا- S ومدفع هاون وعربة قتال مشاة ودبابة واحدة.. علاوة على ذلك، لحقت أضرار بمركبتي قتال مشاة ومركبات أخرى كما تم تدمير مركز مراقبة بالقرب من مدينة بروزينسكي الجنوبية وتفجير مستودعين للذخيرة".