ووصفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الخميس، هذا النبأ بأنه "أحدث نداء وجهته أوكرانيا إلى إسرائيل لمساعدتها في الحصول على أنظمة دفاع جوي حديثة".

وفي تغريدة له، أوضح كوليبا أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضاً بشأن "الخسائر في الأرواح، والدمار الذي تسببه الصواريخ الروسية والطائرات بدون طيار الإيرانية"، وقال "ناقشنا بالتفصيل طلب أوكرانيا لإسرائيل تقديم أنظمة دفاع جوي وصاروخي وتكنولوجيا".