أخبار مصر .. الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشفه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءاً من الشهر القادم، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءاً من الشهر القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وكذلك فارق الزيادة في أسعار القمح المحلي والمستورد في ظل أزمة الغذاء العالمية.



هاشتاج "معاك يا سيسى" يتصدر تويتر.. والمصريون يحتفون بإنجازات الرئيس تصدر هاشتاج "معاك يا سيسي"، قائمة "التريند" على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث أطلق مغردون هذا الهاشتاج، تعبيرا عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.



وشارك مغردون العشرات من الإنجازات المصرية الكبيرة التى تم تحقيقها على أرض مصر، ولمسها المواطن في الشارع المصري.



الحكومة:بدء الاختبارات لـ 60 ألفا و 719 متقدما لوظائف معلم مساعد 25 أكتوبر استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استعدادات الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. البريطانيون يخففون عدد الوجبات اليومية بسبب التضخم وأزمة الغلاء العالمية وفق استطلاع للرأي" أجراه معهد "ويتش؟" ونشرت نتائجه "فرانس 24"، يفوت ملايين البريطانيين وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، ولا سيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تسببت بتجاوز التضخم نسبة 10 % الشهر الماضي في البلاد، وشمل الاستطلاع حوالى ثلاثة آلاف شخص ليكشف أن نصف الأسر البريطانية تخفض عدد الوجبات اليومية. غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية تمتد خفيفة للقاهرة والصغرى 21 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء. رضا حجازى: تطوير التعليم الفنى استثمار فى رأس المال البشرى أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم الفنى يُعد استثمارًا فى رأس المال البشرى بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التى تمثل مدارس التعليم الفنى المطور.



الشمس تتعامد على وجه تمثال رمسيس الثانى بالمتحف المصرى الكبير للعام الرابع على التوالى، تعامد شعاع الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى، اليوم الجمعة، وهى المناسبة التى يتوالى الاحتفال بها فى المتحف المصرى الكبير، وذلك بالبهو العظيم بالمتحف.



وكانت الدراسات والتجارب قد أجريت على هذه الظاهرة عام 2019، وأعلن عنها المتحف للجمهور عام 2020، حيث تتعامد الشمس مرتان فى العام 21 فبراير و21 أكتوبر. ماكرون يعلن انسحاب فرنسا من المعاهدة المؤسسة للميثاق الدولى للطاقة أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، انسحاب باريس من المعاهدة المؤسسة للميثاق الدولي للطاقة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصرى يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره سيراميكا في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة بهدفين في الجولة الأولى، وتوج الفارس الابيض بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا في الخامسة عصر الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.