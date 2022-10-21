أحياء الإسكندرية تشن حملات لرفع وتصريف مياه الأمطار .. صور

شنت أحياء الإسكندرية، حملات لرفع تراكمات مياه الأمطار بها، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحى العامرية ثان غرب الإسكندرية، يشن حملات لرفع مياه الأمطار تنفيذا لتعليمات محارب هيلع رئيس العامرية ثان، وتحت إشراف حميد سلومه سكرتير عام الحى، مع تواجد كافة الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان تنسيقا مع شركة الصرف الصحي للتعامل مع تجمعات الأمطار، وتم رفع المياه من أمام استاد برج العرب تجاه العامرية ومن منطقة كينج مريوط.

وفى حى المنتزة أول شرق الإسكندرية ، قامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمال رفع وتصريف مياه الأمطار تحت إشراف اللواء محمد سحلول رئيس الحى، حيث تم رصد تجمعات مياه الأمطار التعامل معها.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ،تقلبات خريفية حادة مع انخفاض درجات الحرارة بالاسكندرية و تجدد هطول الأمطار، حيث شهدت الإسكندرية، هطول أمطار خفيفة زادت شدتها متوسطة على بعض مناطق محافظة الإسكندرية ،وهى أحياء غرب والعامرية والجمرك والمنتزة، وذلك بشكل مفاجئ، حيث انتهت موجة التقلبات الجوية فى منخفض البحر المتوسط أمس،و شهدت الإسكندرية طقس خريفى معتدل مع سطوع الشمس و توقف الأمطار، يأتى ذلك فيما أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية

رفع درجة الإستعداد لمواجهة التقلبات الجوية ا

لخريفية، وأكدت أن الأمطار لم تترك تجمعات للمياه بالشوارع و لم تؤثر على حركة المرور.