اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أحياء الإسكندرية تشن حملات لرفع وتصريف مياه الأمطار .. صور

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 01:27 م
أحياء الإسكندرية تشن حملات لرفع وتصريف مياه الأمطار .. صور طقس الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت أحياء الإسكندرية، حملات لرفع تراكمات مياه الأمطار بها، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحى العامرية ثان غرب الإسكندرية، يشن حملات لرفع مياه الأمطار تنفيذا لتعليمات محارب هيلع رئيس العامرية ثان، وتحت إشراف حميد سلومه سكرتير عام الحى، مع تواجد كافة الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان تنسيقا مع شركة الصرف الصحي للتعامل مع تجمعات الأمطار، وتم رفع المياه من أمام استاد برج العرب تجاه العامرية ومن منطقة كينج مريوط.

وفى حى المنتزة أول شرق الإسكندرية ، قامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمال رفع وتصريف مياه الأمطار تحت إشراف اللواء محمد سحلول رئيس الحى، حيث تم رصد تجمعات مياه الأمطار التعامل معها.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ،تقلبات خريفية حادة مع انخفاض درجات الحرارة بالاسكندرية و تجدد هطول الأمطار، حيث شهدت الإسكندرية، هطول أمطار خفيفة زادت شدتها متوسطة على بعض مناطق محافظة الإسكندرية ،وهى أحياء غرب والعامرية والجمرك والمنتزة، وذلك بشكل مفاجئ، حيث انتهت موجة التقلبات الجوية فى منخفض البحر المتوسط أمس،و شهدت الإسكندرية طقس خريفى معتدل مع سطوع الشمس و توقف الأمطار، يأتى ذلك فيما أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد لمواجهة التقلبات الجوية الخريفية، وأكدت أن الأمطار لم تترك تجمعات للمياه بالشوارع و لم تؤثر على حركة المرور.
 
 
اسفل الانفاق
اسفل الانفاق

الاحياء ترفع تراكمات المياه
الاحياء ترفع تراكمات المياه

بدالات تصريف الامطار
بدالات تصريف الامطار

تواجد عمال الاحياء بالشارع
تواجد عمال الاحياء بالشارع

رفع المياه بالعامرية
رفع المياه بالعامرية

سيارات الصرف الصحى
سيارات الصرف الصحى

نفق محمد نجيب
نفق محمد نجيب



 

 


الطقس فى الاسكندرية

طقس الاسكندرية

الطقس اليوم

امطار اسكندرية

الطقس فى الإسكندرية

الطقس الان

حالة الطقس

الطقس النهاردة

الطقس الآن

حاله الطقس اليوم



الموضوعات المتعلقة

طقس الإسكندرية.. هطول أمطار خفيفة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة "فيديو وصور"

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 11:20 ص

طقس الإسكندرية.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسحب متفرقة.. صور

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 10:10 ص

طقس الإسكندرية بعد انتهاء الموجة المتقلبة.. خروج الأهالى للاستماع بأجواء الخريف الدافئة وممارسة هواية صيد السنارة.. شركة الصرف الصحى تعلن إلغاء حالة الطوارئ.. و"الأرصاد" تحذر من أجواء باردة ليلا.. فيديو وصور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:30 م

طقس الإسكندرية بعد انتهاء موجة التقلبات.. استمتاع بأجواء الخريف وممارسة هواية الصيد

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة