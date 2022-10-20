3 تغييرات في نمط حياتك تساعدك في حل مشكلات الهضم

كتبت إيناس البنا

الجهاز الهضمي في جسم الإنسان هو الجزء من الجسم المسئول عن تفتيت الطعام الذي نستهلكه إلى عناصر مغذية يمتصها الجسم بعد ذلك من أجل أداء وظيفته بشكل صحيح.

عندما نفكر في عملية الهضم والعوامل التي تؤثر عليه، ربما نفكر في الأوقات التي تزعج فيها وجبة معينة معدتنا أو أن طعامًا معينًا تسبب في الانتفاخ، لكن وفقًا لخبراء صحة القناة الهضمية حسب موقع " thehealthsite "، هناك ثلاثة أشياء أخرى يمكن أن تؤثر على عملية الهضم.

كل جزء من الأمعاء له وظيفة مختلفة وتقوم مستعمرات مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة بمهمة تقسيم الطعام إلى أشكال أكثر قابلية للهضم.

تعتبر القناة الهضمية مهمة للغاية لوظيفة المناعة، حيث يوفر جدار الأمعاء حاجزًا ، عندما يعمل بشكل صحيح ، يمنع الفيروسات والفطريات والبكتيريا السيئة من دخول مجرى الدم.

3 تغييرات في أسلوب الحياة يمكن أن تعزز الهضم الأفضل



يمكن أن تؤثر العديد من العوامل في حياتك اليومية على صحة أمعائك وقد لا تكون على دراية بها!

1. صحة الأمعاء والنوم يسيران جنبًا إلى جنب



تتأثر صحة القناة الهضمية بشكل كبير بروتين نومنا وصحة النوم والعكس صحيح، أشارت دراسة نُشرت في مجلة PLOS One إلى أنه وفقًا للأدلة المتزايدة ، يمكن أن تؤثر صحة ميكروبيوم الأمعاء على جودة النوم ويمكن أن تؤثر جودة نومنا أيضًا على صحة الأمعاء. العناية بكليهما أمر ضروري لضمان حسن سير عمل أجسامنا.

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى إحداث كل من التوتر والقلق لدى الشخص، كما يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في الإجهاد إلى خلل في البكتيريا السيئة والبكتيريا الجيدة في الجسم.

2. تقليل التعرض للإجهاد



يمكن أن يسبب الإجهاد تشنج المريء، كما يمكن أن يسبب عسر الهضم، وأضاف الخبراء أن عسر الهضم يزيد من البيئة اللازمة لنمو البكتيريا غير الصحية في الأمعاء، تسبب البكتيريا الضارة سلسلة متنافرة من الأعراض غير السارة.

3. يمكن أن تفيد التمارين المنتظمة في صحة الأمعاء



ممارسة التمارين الرياضية الكافية يوميًا أمر بالغ الأهمية لصحة أمعائك، سيساعدك ذلك على تقليل الشعور بالتوتر والحصول على نوم أفضل.

تم دعم هذه الادعاءات علميًا من قبل الباحثين الذين ذكروا أن التمارين البدنية لها تأثير إيجابي على القناة الهضمية، وفقًا لمراجعة نُشرت في مجلة Oxidative Medicine and Cellular Longevity ، أشارت أكثر من دراسة إلى أن التمارين الرياضية تعزز عدد الأنواع الميكروبية المفيدة ، وتثري تنوع البكتيريا ، وتحسن من تطور البكتيريا المتعايشة، كل هذه الآثار مفيدة للمضيف وتحسن حالته الصحية.