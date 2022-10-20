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وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم طالبة موهوبة فى الرسم لفوزها على مستوى الجمهورية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:49 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم طالبة موهوبة فى الرسم لفوزها على مستوى الجمهورية تكريم الطالبة بحضور والدتها
كفر الشيخ –محمد سليمان

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كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالبة الموهوبة سارة عصام سعفان بالصف الأول الثانوى بمدرسة الإبراهيمية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، لإبداعها فى مجال الرسم، بحضور مصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام، ووالدة الطالبة، وداليا عليبة، مديرة مركز الإبداع، ومصطفى العراقي.

وعرضت على أعمالها خلال تكريمها من قبل وكيل الوزارة، وشرحت للمحتوى الفكرى الذى يكتنف تلك الأعمال والتى تميزت بدقة تفاصيلها وعمق الفكرة بها، وكرمها بشهادة شكر وتقدير لها، محفزا إياها إلى ضرورة الاستمرار فى تنمية تلك الموهبة وحصد مراكز بها فى المنافسات على مستوى الجمهورية، كما قدم الشكر لداليا عليبة، مديرة مركز الإبداع، ومصطفى العراقى لدورهما فى اكتشاف ومساندة تلك الموهبة.

جنب من اللقاء
جنب من اللقاء

 

تكريم الطالبة بحضور والدتها
تكريم الطالبة بحضور والدتها

 

ايبداعات ورسوم الطالبة
ايبداعات ورسوم الطالبة

 


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