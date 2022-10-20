وكيل "تعليم الغربية" يتابع سير العملية التعليمية بمدارس شرق طنطا

الغربية مصطفى عادل

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة شملت عدد من مدارس إدارتى شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، حيث قام بمتابعة مدرسة إبراهيم القصراوى الابتدائية، التابعة لإدارة شرق طنطا، ولاحظ انضباط المدرسة ونظافتها، ووجه بضرورة تفعيل يوم النشاط بالمدرسة، وإعداد يوم رياضى لجذب الطلاب يوم الخميس.

كما شدد على ضرورة إحكام غلق غطاء البالوعة الخاصة بالصرف الصحى الموجود عند البوابة الثانية، وأوصى أيضا بتوفير المطهرات والصابون السائل بدورات المياه، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل المدرسة حفاظًا على سلامة جميع الطلاب.

واستكمل وكيل الوزارة جولة المتابعة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، حيث قام بمتابعة القسم الداخلى بالمدرسة، وتفقد المطبخ واطمأن إلى نظافة جميع الأوانى المستخدمة فى إعداد الطعام، واطمأن أيضا إلى توافر وسائل الأمن والسلامة وصلاحيتها، وقام خلال المتابعة بمشاركة أحد الطلاب فى لعبة تنس الطاولة، ثم قام بمتابعة فصول المدرسة للاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية.

كما تفقد كافة الممرات والطرقات الخلفية للمدرسة للتأكد من إحكام غلق بالوعات الصرف، ونظافة الأفنية.