وفد جامعة الأقصر يشارك فى يونى جرين برعاية الاتحاد الأوروبى للتوعية بالمناخ

الأقصر – أحمد مرعى

شارك وفد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر فى مشروع (UNI-GREEN)، والمعنى بتعزيز دور الشباب فى مواجهة تغير المناخ، الممول من الاتحاد الأوروبى وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومؤسسة صناع الحياة، تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة.

ويستهدف مشروع يونى جرين الجامعات باعتبارها مؤسسات فاعلة فى قضايا التنمية ولاسيما قضية تغير المناخ، وتم تنظيم العديد من ورش العمل بحضور العديد من أعضاء هيئة التدريس على مدار يومين، ناقش خلالهما المشاركون استخدام التعليم المجتمعى فى توعية الشباب بآثار التغير المناخى، وتضمنت توصيات ورش العمل، توثيق خبرات الجامعات المصرية الرائدة فى إدماج مقررات دراسية خاصة بقضية تغير المناخ فى كليات ومعاهد ومؤسسات التعليم العالى فى مصر، وأهمية وجود آلية لتبادل الخبرات والتجارب فى الموضوعات ذات الصلة.

من جانبه أشاد الدكتور حمدى حسين، رئيس الجامعة، بالدور المثمر والفعال الذى قام به الوفد المشارك أثناء البرنامج التدريبى، والذى يأتى فى إطار المسؤولية التنموية للجامعة للمساعدة على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة وفى إطار رؤية 2030 لجمهورية مصر العربية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، ومع استضافة مؤتمر COP27 الخاص بإدارة التغير المناخي.

وضم وفد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كل من الدكتور محمود النوبى آدم، أستاذ الفيزياء الجوية، منسق الجامعة، والدكتورة شيماء عبد الستار أحمد، مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة، والدكتورة إيمان رجب نجيب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور محمود سيد قرنى، مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الآثار.