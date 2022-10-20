وصول رئيس الوزراء لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك" بوسط البلد

كتبت - مرام محمد - تصوير إبراهيم سعيد وكريم عبد العزيز

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك" بوسط البلد، والذي يعد أول مشروع من هذا النوع يطبق داخل محافظة على مستوى الجمهورية؛ لتشجيع فكرة ركوب الدراجات كوسيلة للمواصلات في العاصمة، والحد من الزحام والكثافات المرورية كخطوة فعلية نحو بيئة نظيفة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ (COP27).

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، تشغيل 250 دراجة بـ26 محطة موزعة على شوارع مناطق وسط البلد، منها محطات بميادين عبدالمنعم رياض، والتحرير، والفلكى، ومحمد فريد، وشارع عبدالخالق ثروت وغيرها، ليغطى شوارع وسط البلد وعابدين وميدان التحرير، حتى رمسيس وجاردن سيتي والزمالك؛ بهدف تكامل وسائل النقل وتخفيف الزحام بمناطق الزمالك وجاردن سيتى ووسط القاهرة وتسهيل التنقل فى هذه المناطق ونشر ثقافة ركوب الدراجات.

ويستهدف المشروع تشغيل 500 دراجة على مرحلتين يتم تتبعها بالـGPS؛ لمنع أي سرقات أو تجاوزات، ورصد حركة السير لتقديم خدمة أفضل، موزعين على 45 محطة دراجات تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة، فضلا عن أنها مؤمنة بكاميرات المراقبة لإحكام السيطرة عليها في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام؛ لتغطية أحياء وسط البلد، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى.