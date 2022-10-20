اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:47 ص
أكرم القصاص
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وزير دفاع السودان يبحث مع سفير الصومال سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 ص
وزير دفاع السودان يبحث مع سفير الصومال سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزير الدفاع بالسودان، الفريق الركن يس إبراهيم يس
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بحث وزير الدفاع بالسودان، الفريق الركن يس إبراهيم يس، بمكتبه مع السفير الصومالي محمد شيخ إسحاق إبراهيم، تعزيز التعاون المشترك في ظل العلاقات الأزلية بين البلدين والسعي لتطويرها بما يخدم شعبي البلدين. 
 
وأكد وزير الدفاع بالسودان - في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء - حرصه الشديد على السير قدما في كل القضايا التي تخدم البلدين وتصب في مصلحة مواطنيها.
 
من جهته، أشاد السفير الصومالي بالاهتمام الكبير بما تم نقاشه من قضايا مشتركة خلال اللقاء، معبرا عن شكره بما ظل يقدمه السودان لشعب الصومال وخاصة في مجال التعليم، متمنياً أن يستمر هذا الدعم.

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يس إبراهيم يس

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