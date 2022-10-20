وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الوادى الجديد بإعلان فوز الخارجة عاصمة البيئة العربية

كتب على عبد الرحمن

قدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التهنئة إلى اللواء محمد الزملوط محافظة الوادى الجديد وجميع العاملين بالمحافظة بعد إعلان وزراء البيئة العرب فوز مدينة الخارجة واختيارها عاصمة البيئة العربية في عام 2022 وذلك خلال اجتماعهم الوزاري بجامعة الدول العربية .

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن فوز مدينة الخارجة يأتى تتويجاً لجهود المحافظة والممارسات البيئة التي تشهدها المدينة والتي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتاً إلى أن " الخارجة " تعد أول مدينة خضراء وصديقة للبيئة والمناخ وتقوم عملية التنمية بها على الحفاظ على البيئة وعدم وجود أي مصادر للتلوث أو ممارسات خاطئة ذات تأثير على البيئة .

كما أشاد وزير التنمية المحلية، بجهود حنان مجدى نائبة المحافظ على متابعتها للجنة المشرفة على إعداد الملف الخاصة بمشاركة المدينة في المسابقة وكافة الجهود المبذولة على كافة المستويات والتي أهلت مدينة الخارجة لحصد اللقب، وتمثيلها المشرف للدولة المصرية على الصعيد العربي.