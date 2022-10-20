وزيرة النقل البريطانية: ليز تراس تحظى بثقة الحكومة بالكامل

وكالات

قالت وزيرة النقل البريطانية آن ماري تريفليان، الخميس، إن رئيسة الوزراء ليز تراس تحظى بثقة جميع وزراء الحكومة بالكامل.

وكان قد كشف استطلاع رأي أن أربعة من كل خمسة بريطانيين بالغين (80%) ينظرون الآن إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بشكل سلبي، و62 في المائة يرون أنها غير مناسبة للمنصب.

ويكشف الاستطلاع الذي أجراه مكتب "يوجوف" التابع للحكومة أن تراس تعامل الأن على أنها "أكثر رئيس وزراء مكروه" في المملكة المتحدة.

وتصل النتيجة الصافية لتفضيل رئيسة الوزراء الأن إلى -70، بانخفاض 14 نقطة منذ الأسبوع الماضي.

وتأتي الضربة الأخيرة لتراس بعد أيام من إقالتها وزير الخزانة كواسي كوارتنج من منصب وزير الخزانة واستبداله بجيريمي هانت.

ووجد يوجوف أيضًا أن غالبية أعضاء حزب المحافظين يعتقدون أن تراس يجب أن تستقيل.