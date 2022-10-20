وزارة الطاقة النمساوية: مرافق تخزين الغاز ممتلئة حاليًا بنسبة 87.5 %

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ارتفعت احتياطيات الغاز النمساوية بشكل لافت حيث أصبحت مرافق تخزين الغاز ممتلئة حاليًا بنسبة 87.5 بالمائة، وحوالي 60 في المائة منها تابعة للدولة النمساوية؛ مما يوفر 47.89 تيراواط ساعة.



وذكرت وزارة الطاقة النمساوية - في بيان اليوم الخميس أنه في فترة التدفئة في موسم الشتاء، من أكتوبر إلى نهاية مارس من كل عام؛ تستهلك النمسا نحو 63 تيراواط ساعة وحوالي 95 تيراواط ساعة للعام ككل.



وأشار البيان إلى تحقيق وفورات كبيرة في الآونة الأخيرة؛ حيث انخفض استهلاك الغاز بنسبة 6.4 في المائة في النصف الأول من العام، كما أن خطوط أنابيب الغاز لا تتوقف تمامًا ؛ لذا من المتوقع أن تنجح النمسا في تأمين احتياجات التدفئة في فصل الشتاء