اليوم السابع
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واشنطن تصف الأحكام العرفية الروسية بالمناطق الأربعة بالتكتيك اليائس

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:25 ص
واشنطن تصف الأحكام العرفية الروسية بالمناطق الأربعة بالتكتيك اليائس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن إعلان روسيا فرض الأحكام العرفية على المناطق الأربع التي ضمتها في أوكرانيا ليس مفاجئًا، مضيفًا أنها تمثل تكتيكات يائسة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.
 
وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة): أنه "لا ينبغي أن يكون مفاجئا لأي شخص أن تلجأ روسيا إلى تكتيكات يائسة في محاولة فرض السيطرة الجبرية على الأراضي التي ضمتها في أوكرانية".
 
وأشار إلى أن كل ما يحاول الكرملين أن يقوله أو يفعله أو يحاول فرضه بالفرمانات أو غيرها، فإن القرم ولوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا هي أراضٍ ذات سيادة أوكرانية، وأي مزاعم أخرى غير شرعية.
 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن حالة الطوارئ في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها، مؤكدا فرض الأحكام العرفية في خيرسون وزابوروجيا ودونيتسك ولوجانسك، التي ضمتها عبر استفتاءات.
 

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