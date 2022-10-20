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"هتودع زحمة وسط البلد".. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل مشروع "كايرو بايك"

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:01 ص
"هتودع زحمة وسط البلد".. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل مشروع "كايرو بايك" مشروع كايرو بايك
كتبت - مرام محمد - تصوير إبراهيم سعيد وكريم عبد العزيز

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مشروع "كايرو بايك"، سيسهم فى تخفيف الكثافات المرورية والتلوث بمنطقة وسط المدينة، من خلال توفير وسائل انتقال آمنة وصديقة للبيئة، حيث يستهدف المشروع تشغيل 500 دراجة على مرحلتين، موزعين على 45 محطة دراجات بمناطق وسط البلد وجاردن سيتى والزمالك وغيرها، لتغطية أحياء وسط البلد، وغيرها من الأماكن الأخرى التى تسعى المحافظة الوصول إليها خلال المراحل القادمة.

 

جاءت تصريحات محافظ القاهرة، خلال افتتاحه للمرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك"، من وسط البلد، اليوم الخميس، كأول منظومة مشاركة دراجات عامة فى مصر تتفرد بها العاصمة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

وأكد اللواء خالد عبد العال، خلال تصريحاته، على أن محطات مشروع "كايرو بايك" تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة، فضلا عن أنها مؤمنة بكاميرات المراقبة لإحكام، مشيرا إلى أن المشروع يوفر دراجات مزودة بأنظمة تتبع GPS؛ لرصد حركة سيرها وتوفير وسائل الأمن والسلامة ومنع أى تجاوزات.

 

وأشار إلى أن المشروع سيحد من الاعتماد المتزايد على السيارات، والاستفادة من وسائل النقل الصديقة للبيئة، لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة.

رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (1)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (2)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (3)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (4)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (5)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (6)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (7)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (8)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (9)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (10)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (11)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (12)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (13)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (14)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (15)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (16)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (17)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (18)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (19)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (20)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (21)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (22)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (23)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (24)
 
رئيس الوزراء يفتتح مشروع الدراجات (25)
 

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