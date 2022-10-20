ميناء الإسكندرية يستقبل أوناش الرصيف العملاقة لتشغيل محطة تحيا مصر

كتب سيد الخلفاوى

استقبل ميناء الإسكندرية سفينه الشحن SEAWAY SWAN والمحملة بعدد 4 أوناشSTS عملاقة الخاصة بتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

كان فى مراسم الاستقبال اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وتعد هذه السفينة من أحدث السفن التى تم إنشائها كناقلة ثقيلة heavy load carrier، حيث تم الانتهاء من بنائها ودخولها الخدمة فى العام الجارى عام 2022 بطول 218 م وعرض 43 م وغاطس يصل إلى 8.4 م، وتصل أقصى سرعة لها إلى 13.9 عقده، وتصل أقصى حمولة كلية لها إلى 50,000 طن، وتحمل السفينة الجنسية النرويجية ، وهى قادمى من ميناء تشينغداو الصيني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير كافة الموانىء المصرية، وفى إطار الإعداد والتجهيز لبدء تشغيل محطة تحيا مصر على الأرصفة 55/62 بميناء الإسكندرية، والتى تعتبر إحدى المشروعات القومية الهامة في مجال النقل البحرى.

وأشار اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية بأنه وصول هذه الاوناش العملاقة يأتي تنفيذاً للعقد الموقع بين شركة المجموعة المصريه وشركة هايكسي للمعدات الثقيلة وهي شركة صينية متخصصه في صناعة الأوناش العملاقة.

هذا وقد نجحت شركة المجموعة المصرية فى تذليل كافة الصعاب والتحديات التى واجهتها الشركة لتصنيع وتوريد وتركيب الأوناش خلال هذه الفترة على الرغم من جائحة كورونا، والظروف العالمية الراهنة، مما مكن من استقبال الأوناش فى التوقيت المخطط له.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بأن هذه الأوناش العملاقة تم اختيارها بمواصفات فنية عالية، حيث يبلغ طول ذراع الونش 63 متر وتداول حاويات وزنها يصل حتى 65 طن والبضائع حتى حمولة 100 طن و يبلغ وزن الونش 1600 طن, تجعل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قادرة من استقبال سفن حاويات حديثة و عملاقة تصل حمولتها إلي 20000 حاوية مكافئة هي الأولي من نوعها في ميناء الإسكندرية بغاطس حتى 17.5 متر، والتى تحتاج إلى ممرات ملاحية بأعماق كبيرة، والذى يزيد أيضا من تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميا وعالميا.

وتابع: الرحلة استغرقت حوالي شهرين، وبدأت مجموعات العمل الصينية والتى سبق وصولها إلى الإسكندرية خلال سبتمبر (25 خبير صيني) للإعداد والتجهيز لإجراءات تفريغ الأوناش وتركيبها على الرصيف والتى بدأت بالفعل فور دخول السفينة على أرصفة المحطة 55/62 وتستغرق عملية التفريغ حوالى أسبوع، وأن فترة الاختبارات والفحص بواسطة المفتش الدولى ستستغرق في حدود 30-40 يوما، يتم بعدها افتتاح تجريبي للمحطة وحتي مخطط الافتتاح الرسمي في ديسمبر 2022.

جدير بالذكر، أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يستهدف إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة وبطول أرصفة 2500 متر ويستقبل من 6-7 سفن في نفس التوقيت، ويساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%.

ومن المنتظر أن تعمل بها أيادى عاملة مصرية، بنسبة تزيد عن 95%، والذى بدوره يوفر حوالى 1000 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.