ميلاد هلال ربيع الآخر الثلاثاء المقبل وأول أيامه الأربعاء 26 أكتوبر فلكيا

كتب محمود راغب

أسبوع بات يفصلنا عن شهر هجرى جديد، حيث يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 50 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول 1444 هـ الموافق 2022 / 10 / 25 م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 5 دقائق، وفي القاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5 – 6 دقائق).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (2- 13 دقيقة)، فيما عدا جاكرتا وكوالالمبور حيث يولد الهلال بعد غروب الشمس، وتكون غرة شهر ربيع الآخر 1444 هـ فلكياً يوم الأربعاء 2022 / 10 / 26 م.

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.