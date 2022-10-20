"مياه المنوفية" تجرى محاكاة لتصريف مياه الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء

المنوفية - محمد فتحى

شهد اللواء عماد يوسف، سكرتير عام محافظة المنوفية، والدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية تجربة اصطفاف لمعدات الشركة وسيارات التدخل السريع للتعامل مع مياه الأمطار وعمل مناورة حية، للتأكد من جاهزية المعدات استعدادًا لموسم الأمطار خلال فصل الشتاء.

قال نجيب، إن الشركة أجرت تدريب عملى على سيناريو مواجهة أزمة السيول والتعامل معها بجميع الأفرع التابعة للشركة وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الشركة لمراجعة جاهزية معدات الشركة وأسطولها الميكانيكي وأبنائها العاملين واستعداداتها المبكرة للقدرة على تصريف مياه الأمطار استعدادًا لفصل الشتاء وموسم الأمطار بالتنسيق مع الجهات المعنية باستخدام عدد من السيارات والمعدات الخاصة بالشركة.

وشدد على أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف فى حالة تأهب واستعداد تام ومستمر لحين انتهاء موسم الشتاء لمواجهة أى احتمالات طارئة أثناء تقلبات الطقس مؤكدًا على ضرورة الاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات وشبكات الصرف الصحى وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم فى الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

جاء تنفيذ التجربة بعمل محاكاة على الطبيعة لهطول أمطار، ضمن استعدادات الشركة لمواجهة أي طارئ استعدادا لفصل الشتاء للتعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث ومن بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء والتى تعلن عنها تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.