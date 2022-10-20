"مياه القناة": رفع القدرة التصميمية لمجمع مياه القصاصين إلى 30 ألف متر مكعب يوميا

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، أنه يتابع المراحل الأخيرة من عملية إنشاء 3 محطات مياه UF فائقة الترشيح، ليصل عدد محطات مجمع مياه القصاصين 9 محطات، بطاقة تصميمية تصل لـ 30 ألف متر مكعب يوميا، وذلك للقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بمركز ومدينة القصاصين والمناطق المجاورة، وخاصة المناطق الجبلية المرتفعة داخل الحيز العمراني.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة مجمع محطات مياه مجمع القصاصين والذي يبلغ عددها 6 محطات بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوم، وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتا إلى أن قدرة تلك المحطات قبل أعمال كانت 8000 متر مكعب يوميا، وبعد إضافة وإنشاء 3 محطات جديدة الي مجمع المحطات أصبح يضم حاليا 9 محطات، ليصل قدرة تلك المحطات 30 ألف متر مكعب يوم.

كما تفقد اللواء عبد الحميد عصمت المركز المتطور لخدمة العملاء بمنطقة مياه مركز ومدينة القصاصين، وقسم الإيرادات، بعد تطويره، والذي أصبح يقدم خدمات فورية متعددة للمواطنين تعاقدات لتوصيل مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحى، ودفع فواتير المياه ، وتبليغ قراءات عدادات، وصيانة العدادات، وشحن كروت مسبوقة الدفع، وتقديم الشكاوى، وتقسيط مقاسات، وذلك تيسيراً على المواطنين، والارتقاء بمستوى أداء الشركة وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير.

وأضاف رئيس شركة محافظات القناة، على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في مجال البنية التحتية، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية قطاع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، انه وجه جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور بشكل مستمر على جميع محطات مياه الشرب وشبكات خطوط المياه والصرف الصحي لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فوراً على حل أية مشكلات أو معوقات قد تحدث من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.