منصة أسوان لتغيرات المناخ تتناول تحضيرات مصر لقمة المناخ فى شرم الشيخ

أسوان – عبد الله صلاح

واصلت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، أنشطتها وتحضيراتها للتوعية باستضافة مصر لقمة المناخ العالمى بشرم الشيخ الشهر القادم، ضمن اهتمامات القيادة السياسية واطلاع مصر بدروها الإقليمى والدولى خاصة قضية المناخ.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية، إنه تم تنظيم دورة تدريبية للمهندسين الزراعيين بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسوان وعدد من الجمعيات الأهلية حول التوعية بقضية تغيرات المناخ، والتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى هذا الإطار، وتسليط الضوء على توجه مصر نحو الشأن العالمى، باستضافتها قمة المناخ العالمى الـ27 بشرم الشيخ.

وافتتح البرنامج التدريبى المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بأسوان، والذى أكد على أهمية تدريب المهندسين الزراعيين على التغيرات المناخية حتى يكونوا على وعى كامل بالقضية، بهدف توصيل المعلومات الكاملة للمزارعين فى هذا الشأن، فضلا إلى تقديم الدعم الفنى للمزارعين عند وقوع الأحداث المناخية الحادة الناتجة عن التغيرات المناخية.

وشهد الدورة التدريبية المهندس أحمد الدريدى مدير الإرشاد الزراعى بإدفو مدير الموارد البشرية بمديرية الزراعة بأسوان وممثلين للجمعيات الشريكة، ونفذ التدريب الدكتور أحمد زكى أبو كنيز المنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان.

وفى سياق متصل نفذت المنصة المحلية بأسوان بالتعاون مع إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بأسوان ندوة توعوية عن التغيرات المناخية بمدرسة شوقى عابد بمدينة أسوان حيث دارت الندوة حول التغيرات المناخية والترويج للمؤتمر الذى سيعقد فى نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ، وتناولت الندوة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر والعالم واستراتيجيات التعامل مع التغيرات المناخية ودور التلاميذ فى ذلك وتم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه إدار الندوة ياسمين خليل حامد عضو المنصة المحلية بأسوان.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، أن المنصة المحلية بأسوان، مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية فى تنفيذ الأنشطة التوعوية والتدريبية حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبى الثانى الذى استهدف مجموعة جديدة من المهندسين الزراعيين لتدريبهم على التقديرات المناخية واهم أنشطة التكيف معها ودور المهندس الزراعى فى تجاوز الأحداث المناخية الحادة. وكذلك بالتعاون مع التربية والتعليم تستمر الأنشطة التوعوية فى مدارس المحافظة المختلفة لتوعية الطلاب بهذه القضية الهامة.



جانب من التوعية



جانب من محاضرى المنصة