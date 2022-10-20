منال عوض: انتهينا من اعتماد جميع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بدمياط

دمياط معتز الشربيني

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،اليوم الخميس، اجتماعًا مع المهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، واللواء محمد همام سكرتير عام ووفد الهيئة وعلية عبد الرازق مدير عام التنمية الحضرية بوزارة التنمية المحلية وذلك لعرض النتائج النهائية لتدقيق مواقع التجمعات العمرانية التابعة لمحافظة دمياط.

واستهلت "المحافظ" الاجتماع، بالاعلان عن الانتهاء من اعتماد جميع الاحوزة العمرانية بالمدن والقرى والعزب بمحافظة دمياط والواردة ببيان وزارة التنميةالمحليةلعام 2018 لتصبح اول محافظة على مستوى الجمهورية فى تحقيق ذلك، حيث وجهت الشكر إلى الهيئة على هذا الجهد المبذول وتعاونها الدائم مع المحافظة، كما وجهت الشكر أيضًا إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على دعمهم الكبير لهذا الملف والتنسيق خطوة بخطوة مع المحافظة التى أدت إلى نجاح كافة الخطوات.

وشهد الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى ضبط منظومة البيانات المكانية من خلال تقديم الدعم الفنى للمحافظة فى رصد وتوثيق الحصر العمرانى لكامل التجمعات العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية ضمن التقسيم الإدارى للمحافظة والتى هدفت فى المقام الأول الاستدلال على التجمعات العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية 2018 ولم يتم اعداد حيز عمرانى لها، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة إعداد كافة الاحوزة العمرانية لكافة التجمعات على مستوى الجمهورية، وانطلاقا من دور الهيئة فى هذا الشأن وطبقا لاحكام قانون البناء وتعديلاته..

وفى هذا الإطار تم استعراض ما تم الاستدلال عليه من جميع التجمعات بالمحافظة وتوثيقها على خرائط حصر محدثه،وما تم الانتهاء منه لاعداد واعتماد الاحوزة العمرانيه لها واعتمادها من اللجنه الدائمه لاعتماد الأحوزة العمرانية بإجمالى 10 مدن وعدد 80 قرية وعدد 505 عزبة، علاوة على مناقشة ما يتم تنفيذه للاستدلال على باقى التجمعات العمرانية من خلال اعداد مشروع تدقيق التجمعات العمرانية الواردة والغير واردة ببيان وزارة التنمية المحلية ومناقشتها خلال ورش عمل بالشراكة مع الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية.

وتناول الاجتماع أيضا عرض جهود الهيئة لإطلاق أول منصة رقمية تشاركية لمحافظة دمياط والتى تهدف إلى متابعة موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لقرى وتوابع محافظة دمياط.