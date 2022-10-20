مكتبة الإسكندرية تعرض قاموس أحمد كمال باشا فى المتحف البريطانى

الإسكندرية - جاكلين منير

تشارك مكتبة الإسكندرية في المعرض الدولي "الهيروغليفية: مفتاح مصر القديمة"، الذي افتتحه المتحف البريطاني يوم الخميس الماضى بلندن بمناسبة الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة، وذلك من خلال عرض صورة طبق الأصل لإحدى صفحات قاموس أحمد كمال باشا والذي دون فيه الكلمات بالهيروغليفية وما يقابلها بالعربية والفرنسية.

جدير بالذكر أن المخطوط الأصلي للقاموس محفوظ في مكتبة الكتب النادرة بمكتبة الإسكندرية، حيث تم تسجيله ورقمنته، بعد أن تم إهداءه من قبل عائلة أحمد كمال باشا عام 2020، وهو مكون من 18 مخطوطة من المخطوطات الأصلية بخط يده، وقام بكتابته في أوائل القرن العشرين حتى وفاته في عام 1923. وتأتي مشاركة مكتبة الإسكندرية في المعرض تقديرًا لجهود أحمد كمال باشا في دراسة اللغة المصرية القديمة واعتماده على المقاربة بين الهيروغليفية واللغة العربية لفهم أفضل وأعمق لمفردات اللغة المصرية القديمة، مما يعد اعترافًا بدور المدرسة المصرية في الدراسات اللغوية الخاصة بمصر القديمة. ويعتبر قاموس اللغة المصرية القديمة عمل فريد من نوعه، حيث يحمل كل مجلد حرفًا من حروف اللغة المصرية القديمة، وقام بترجمة هذا القاموس، باللغة الفرنسية والعربية بالإضافة إلى القبطية والعبرية، واليونانية، والأمهرية، والآشورية في بعض الكلمات، فضلًا عن استخدم مجموعة من الخطوط في تلك القاموس بجانب الهيروغليفية وهي الهيراطيقية والديموطيقية في بعض الإيضاحات في قائمة المفردات بالقاموس.

وستحتفل مكتبة الإسكندرية في عام 2023 بمرور 100 عام على رحيل أحمد كمال باشا.



قاموس أحمد كمال باشا



قاموس أحمد كمال باشا