"معهد علوم البحار" بالإسكندرية: تنفيذ المسح الصوتى لرصد تجمعات الأسماك بالبحر

شهدت الإسكندرية اليوم، توقيع تعاقد بين جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد"، حيث وقّع الاتفاق اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، والدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد.

وقد قام الطرفان بتوقيع عقد لتنفيذ برنامج المسح للقاع الساحلى بالبحر المتوسط بواسطة مركب اليرموك التابعة للمعهد باستخدام أجهزة المسح الصوتى لرصد التجمعات السمكية واستخدام شباك الجر القاعي فى صيد الأسماك لدراسة المخزون السمكى، وذلك في اطار الاستراتيجية متوسطة المدى نحو استدامة مصايد أسماك البحر المتوسط، حيث تشمل التجربة جمع بيانات مصايد الأسماك لتحسين المعرفة بالموارد السمكية في البحر المتوسط وعلى المستوى الإقليمي، وكذلك رصد التفاعلات بين مصايد الأسماك والبيئة البحرية والنظم الإيكولوجية والمساهمة في توصيف موارد مصايد أعماق البحار في المياه المصرية من حيث التوزيع السكاني والوفرة (مؤشرات الكتلة الحيوية النسبية والكثافة) وكذلك الهياكل الديموغرافية (توزيعات الطول التكراري)، الأمر الذي يسهم بدوره في إمداد الجهاز بالمعلومات اللازمة لتخطيط استراتيجيات إدارة مصايد الأسماك إعمالًا المبدأ الوارد في مدونة قواعد السلوك الخاصة بـ الصيدالرشيد لـ منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، للامتثال لمتطلبات الهيئة العامة لمصايد الأسماك GFCM فيما يتعلق بجمع البيانات، ومراقبة الموارد السمكية والحفاظ عليها.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية وتوجهاتها نحو قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، وكذا تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المشروعات التي تخدم الدولة وفى إطار تعاون بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة الدكتور صلاح مصيلحى والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو زكريا ،مدير معهد علوم البحار، استعدادات المعهد لإعداد مؤتمر عن الاتزان البيئى للبحيرات والتنمية المستدامة لها فيما يتعلق بتنمية البحيرات المصرية لاسيما وأنها تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مضيفًا أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يلعب دورًا بارزًا وأساسيًا في إمداد الجهاز بكافة الدراسات والأبحاث التي تدعم الحفاظ على البيئة المائية ومواردها الطبيعية وتعزيزها والمحافظة عليها.

وأعرب فرحات عن ترحيبه بذلك التعاون المثمر والبنًاء مؤكدًا أنه من المتوقع أن تنعكس أصداءه على قطاع الثروة السمكية فى مصر في المستقبل.

وأكد الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد أهمية البحث العلمي وضرورة الاستفادة منه في خدمة كافة مناحي الاقتصاد ومنها القطاع السمكي ، كما أعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد اهتمام الجهاز بدور البحث العلمي في تنمية الثروة السمكية.