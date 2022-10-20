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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 18 رحلة طيران دولية أوروبية اليوم

الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 18 رحلة طيران دولية أوروبية اليوم مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 18 رحلة طيران دولية ضمن 108 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول للسياح الوافدين ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم.
 
وكشفت جداول التشغيل اليومية للمطار أنه من المقرر اليوم وصول 18 رحلة بينها 5 من المطارات التشيكية، ورحلتان من إيطاليا، ورحلتان من سويسرا، ورحلتان داخليتان، و7 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا.
 
وكانت قد أوضحت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، المقرر لها أن تصل خلال الأسبوع تبلغ 108 رحلات طيران تصل من 12 دولة أوروبية، بينها 4 رحلات داخلية، و3 رحلات من بلجيكا و5 رحلات من هولندا و18 رحلة من إيطاليا، و18 من ألمانيا و31 من التشيك، 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج وأخرى من النمسا وأخرى من المجر ورحلة أخيرة من فرنسا ولتوانيا.


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