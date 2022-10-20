اليوم السابع
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مطار برج العرب ينجح فى تجديد شهادة الأيزو لمدة عام

الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:13 م
مطار برج العرب ينجح فى تجديد شهادة الأيزو لمدة عام مطار برج العرب يحتفل بشهادة الأيزو
كتبت رحاب نبيل

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نجح مطار برج العرب الدولى فى سريان اعتماد شهادة ( الأيزو 9001 - 2015) لمدة عام آخر،  بعد إجراء التفتيشات والمراجعات من قبل الشركة  المانحة، وذلك ضمن الإنجازات والنجاحات التى حصلت عليها المطارات المصرية فى الأونة الأخيرة.
 
حضر التفتيشات كلا من الطيار هشام فريد مدير مطار برج العرب الدولى، ومهندس حاتم صبرى مدير عام الجوده بالشركه و فريق عمل الجودة.
 
وأكد الطيار أحمد منصور على أهمية المراجعات الدورية للتأكيد الدائم على مستويات الكفاءة و تحسين، كما أشاد بمجهود العاملين الذى كان له أثر بالغ فى كل إنجاز جديد تشهد مطارتنا المصرية.
 
احتفال مطار برج العرب بتجديد شهادة الأيزو لمدة عام
احتفال مطار برج العرب بتجديد شهادة الأيزو لمدة عام

مطار برج العرب ينجح فى تجديد شهادة الأيزو لمدة عام
مطار برج العرب ينجح فى تجديد شهادة الأيزو لمدة عام
 

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