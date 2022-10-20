مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم على كوبرى قرية المنشية بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، فى حادث تصادم موتوسيكلين على كوبري قرية المنشية التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.
وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين بالقرب من كوبري المنشية التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وتم الدفع بعدد من السيارات لنقل الجثث.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثث إلي مشرحة مستشفى طوخ التكاملي.
مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم على كوبرى قرية المنشية بقناالخميس، 20 أكتوبر 2022 07:00 م
حادث تصادم موتوسيكل -أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، فى حادث تصادم موتوسيكلين على كوبري قرية المنشية التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.
الموضوعات المتعلقة
ننشر أسماء 15 مصابا فى حادث تصادم سيارتين بقناالخميس، 20 أكتوبر 2022 04:32 م
إصابة 15 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين على طريق "قفط - قوص" بقناالخميس، 20 أكتوبر 2022 03:35 م
محافظ قنا يفتتح حديقة عامة بمدينة دشنا ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:48 م
محافظ قنا يشهد التشغيل الجزئى لمحطة صرف نجع سعيد بدشنا ضمن حياة كريمةالخميس، 20 أكتوبر 2022 01:35 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة