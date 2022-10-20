مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم على كوبرى قرية المنشية بقنا

قنا صابر سعيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، فى حادث تصادم موتوسيكلين على كوبري قرية المنشية التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.



وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين بالقرب من كوبري المنشية التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وتم الدفع بعدد من السيارات لنقل الجثث.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثث إلي مشرحة مستشفى طوخ التكاملي.